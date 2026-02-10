Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
10.02.2026 18:07
74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın kaybolmasının ardından arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları gibi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyetlerini 103 kişiden oluşan ekiple sürdürdüklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin sulak alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlatan Polat, jandarma iz takip köpeğinin de aramada yer aldığını dile getirdi.

Polat, bugün ikiye ayırdıkları ekiplerin Fetih Ahmet Baba ve Aydıncık bölgelerinde çalışma yaptığını belirterek, "Dün yaklaşık 30 kilometreye yakın bir alan taramıştık. Bugün hedefimizde 10 kilometrelik alan var." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak"

Vali Numan Hatipoğlu, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetine katıldığını anlatan Hatipoğlu, çalışmalarda iz takip köpeği ve dronların da yer aldığına işaret etti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 139'un üzerinde personelimiz sahada görev yapıyor ancak henüz umut verici bir sonuca ulaşamadık. Vatandaşımızın yanında cep telefonu bulunmuyor ve genellikle çevrede dolaştığı biliniyor. Daha önce bulunduğu değerlendirilen alanların tamamı tarandı. Arama tarama faaliyetlerimiz geniş bir alanda sürdürülüyor. Bu kapsamda Keban Baraj Gölü'ne kadar olan sahada da taramalara başlanacak. Hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte İHA'larımızı da yeniden devreye alacağız. Çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Temennimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak."???

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Kaya, Jandarma, Güvenlik, Elazığ, Güncel, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Elazığ'da Kayıp İbrahim Kaya için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
