Elazığ\'da Kayıp İbrahim Kaya için Arama Çalışması
08.02.2026 19:37
74 yaşındaki İbrahim Kaya için Elazığ'da arama çalışmaları başlatıldı, yarın devam edilecek.

Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Kaya'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Kaya'yı bulmak için mahallede arama çalışması başlattı.

Gönüllülerin de yer aldığı 47 kişilik ekip, mahallenin yakınındaki kırsal Gülmez Tepesi mevkesinde de arama yaptı.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

