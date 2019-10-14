Son Dakika Haberleri: Elazığ'da köpek kurtarma operasyonu gülümsetti
Son Dakika Güncel Elazığ'da köpek kurtarma operasyonu gülümsetti

Elazığ'da köpek kurtarma operasyonu gülümsetti

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'da köpek kurtarma operasyonu gülümsetti, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. O anları kayıt altına alan bir vatandaşın anlatımı ise gülümsetti.


Baskil merkeze bağlı Elazığ Caddesinde bulunan bir havuza düşen köpeğin çıkamadığı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin saldırgan olmasından dolayı yaklaşamayan ekipler, havuza kalıp tahtası uzattı. Uzun uğraşlar sonucu tahtaya yönlendirilen köpek havuzdan çıkmayı başardı. O anlar ise Şano Baydemir tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Baydemir'in olayı kendince anlatması ile izleyenleri güldürdü. - ELAZIĞ

İtfaiye, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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