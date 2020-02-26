Elazığ'da Kur'an kursu öğrencileri derse başlamanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Elazığ'da deprem nedeniyle verilen üç hafta aranın ardından öğrenciler, Kur'an kurslarına başlamanın heyecanını yaşıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ara verilen il ve ilçelerdeki 135 Kur'an kursunda 4 bin 800 öğrenci derslerine başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta derslerin başladığını söyledi.

Vatandaşların zor günlerinde yanında olmak ve yaralarını sarmak amacıyla depremin hemen ardından alanda çalışmalara başladıklarını kaydeden Sarıkaya, kent genelinde 158 Kur'an kursu olduğunu, bu kurslarda 312 öğreticisinin görev yaptığını belirtti.

İl genelinde 4 bin 800 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Sarıkaya, "İl genelinde çalışmalarımız normale döndü ve Kur'an kurslarımız öğrencilerimizle cıvıl cıvıl dolu şu anda." diye konuştu.

İl Müftülüğü Din Hizmetleri Eğitim ve Şube Müdürü Kaya Oflaz ise öğrencilerin eğitimlerine devam ettiğini aktararak, çocukların huzurlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Depremzede çocuklarla birebir ilgilendiklerini bildiren Oflaz, en güzel şekilde eğitimi vermeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Devletin desteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığın talimatları doğrultusunda depremzede çocuklarla birebir ilgilendiklerini ifade eden Oflaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza en güzel şekilde sahip çıkarak onları ahlaklı bir şekilde devletimize, milletimize, bayrağımıza ve vatanımıza hayırlı bir evlat olma yolunda gereken desteği hocalarımızla birlikte vermeye gayret ediyoruz."

Elazığ İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Salih Şen ise okuldan sonra Kuran kursuna devam ettiğini, kursa başlamanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Şen, "Kurstaki hocalarımı, arkadaşlarımı çok özledim. Deprem nedeniyle kurs da tatil edildi. Hem okulda hem kursta eğitim görüyoruz." diye konuştu.

Kur'an kursu öğrencisi Nursela Aslan da depremin ardından tekrar arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.