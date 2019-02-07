Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Mutlu Okul Mutlu Öğrenci" Projesi

Elazığ'da "Mutlu Okul Mutlu Öğrenci" Projesi

46 dakika önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Sarıcan İlkokulu öğrencilerinin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için "mutlu okul mutlu öğrenci" projesi geliştirildi.

Elazığ'da
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Sarıcan İlkokulu öğrencilerinin okulu sevmeleri ve psiko sosyal gelişimlerini sağlamaları için "mutlu okul mutlu öğrenci" projesi geliştirildi.

Sarıcan İlkokulu öğretmenleri proje kapsamında oluşturulan tarım, ahşap, satranç, istasyon ve deney sınıfları sayesinde eğitim eğlenceli hale getirildi.

Sarıcan İlkokulu Müdürü Mehmet Kazım Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenler ile hazırladıkları projeyi tüm sınıflarda uyguladıklarını söyledi.

"Öğrencilerimize aynı şeyleri farklı yollardan daha iyi nasıl öğretebiliriz, bilimin ışığında çocuklara yaptırarak, yaşatarak, dokunarak, deneyerek, tecrübe ederek, nasıl bir yerlere getirebiliriz diye uğraşıyoruz." diyen Yıldırım, çocuklara dersleri sevdirebilmek için oyun ile eğitimi bir arada verdiklerini belirtti.

Öğrencilere sundukları oyunlarının amacının kaliteli zamandan çok çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmak olduğunu kaydeden Yıldırım, her sınıfta oyun köşelerini oluşturduklarını bildirdi.

Yıldırım, "Öğrenciler kar yağdığında dışarı çıkamadıklarında ya da teneffüslerde dışarı çıkmadıklarında oyunlar ile hem kendilerini geliştiriyorlar hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Problem çözme yetenekleri gelişiyor. Bu oyunlar ile paylaşmayı ve yarışmayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Okul içerisinde yaptıkları tüm materyalleri kendi imkanları ile atık malzemelerini değerlendirerek yaptıklarını anlatan Yıldırım, her sınıfı ayrı bir etkinlik alanına dönüştürdüklerini aktardı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Satranç sınıfında turnuvalar yapılıyor. İstasyon sınıfımızda ritim çalışması ile müzik çalışmaları var. Masal dinleyebiliyorlar. Öğretmenlerin seslendirdiği masalları öğrenciler istediği takdirde ışığı kapatıp rahat bir ortamda dinleyebiliyor. Tarım etkinliklerine ayrılmış olan sınıfta çocuklar toprakla buluştu. Tarım sınıfında bazı sınıflar domates ekiyor, bir başka sınıf çiçek yetiştiriyor. Tarım sınıfımızda hayvanlarımız da mevcut. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Sınıflarda kullandığımız çöp kovalarımız atık pet şişelerden oluşuyor. Burada hiç bir ürünü atmayıp sınıf etkinliklerimizde nasıl kullanabiliriz diye çalışıyoruz."

Proje ile okulu çocuklar için cazibe merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Yıldırım, yaptıkları çalışmalarla çocukların okula koşarak geldiğini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Nisa Koç da oluşturulan yeni sınıfları çok sevdiklerini belirterek, tarım sınıfında sebze yetiştirdiklerini, bitkilere çok iyi baktıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Sarıcan, Elazığ, Kültür Sanat
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