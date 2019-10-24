Elazığ'da öğrenciler için

Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği tarafından 3 okulda öğrencilerin eğitim ve öğretimine katkı sunmak amacıyla "tasarım ve etkinlik odası" oluşturuldu.

Dernek tarafından Avukat İbrahim Gök İlkokulu, Şair Hayri İlkokulu ve Mustafa Birbay İlköğretim okullarında oluşturulan tasarım ve etkinlik odaları, öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımı, kitap okuma ve sosyal aktivitelerde bulunmalarına imkan sağlayacak.

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu, bugüne kadar ortaya koydukları farklı projelerle çocukların gönüllerine dokunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kurdukları tasarım ve etkinlik odalarının öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine büyük katkı sunacağını ifade eden Ormanoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar 4 duvar arasında tabi ki; mutlu olamıyor, kış aylarında kar yağınca dışarı çıkamıyorlar. Çocukların zamanlarını verimli geçirebilmeleri için bu tür alternatiflere ihtiyaçları var. Buralara zekalarını ve el becerilerini geliştiren oyuncaklar yerleştirdik. Türkiye geneline bu projeyi yaymak istiyoruz. Çocuklar oyun ile mutlu olur. Çocuklar bu gibi yerlerde kendilerini geliştirme ve kendi tasarımlarını yapma imkanı bulacaklar. Dünyayı tasarımcılar, senaristler ve yazılımcılar yönetecektir. O yüzden bu tarz projeleri önemsiyoruz."

Şair Hayri İlkokulu Müdürü Mehmet Koç ise öğrencilerin tasarım ve etkinlik odaları ile kendilerini geliştirme imkanı bulacağını dile getirdi.

İlkokul öğrencisi Elif Naz Şeker de kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu odalarda zeka oyunları oynayacağız, bilgisayar kullanmasını öğreneceğiz, kitap okuyacağız."dedi.