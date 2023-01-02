Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Geçtiğimiz ay da Mersin'de sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci, ülkede gündem olmuştu. E.Ö. tutuklanıp ıslahevine gönderilmişti.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika