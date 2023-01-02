Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

02.01.2023 15:46
Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan iki arkadaş okul bahçesinde tartışma yaşadı. Tartışma sonrası arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

MERSİN'DE DE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay da Mersin'de sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci, ülkede gündem olmuştu. E.Ö. tutuklanıp ıslahevine gönderilmişti.

Kaynak: AA
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Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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