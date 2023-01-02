Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ş.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K. (17) okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kan donduran olay: Okul bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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