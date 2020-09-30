Elazığ'da otomobil ile taksi çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Ferit Topçu yönetimindeki 23 DZ 261 plakalı otomobil, Ufuk Aydın'ın kullandığı 23 T 0198 plakalı ticari taksi ile çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.