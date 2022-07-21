Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

21.07.2022 18:53

Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Yurtbaşı yolu Beyyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 FR 928 plakalı otomobil ile Y.A. idaresindeki 23 LP 339 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyyurdu, Yurtbaşı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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