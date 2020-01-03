Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Sevgili Günlüğüm Projesi' - Son Dakika

Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi"

6 saat önce

Elazığ'da, lise öğrencilerinin okuma yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi yönelik başlatılan "Sevgili Günlüğüm" projesi devam ediyor.

Elazığ'da

Elazığ'da, lise öğrencilerinin okuma yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi yönelik başlatılan "Sevgili Günlüğüm" projesi devam ediyor.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve beraberindekiler, BİREVİM ve Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Elazığ Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatipi Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Kaçmaz, bu tür projelerin öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Benzer projelerin devamını beklediklerini ifade eden Kaçmaz, projede emeği geçenleri kutladı.

BİREVİM Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise bugünün çocuklarının tabletlere ve akıllı telefonlara çok fazla bağlandığını dile getirdi.


Bu bakımdan kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve günlük yazma gibi alışkanlıkların geri kazandırılması gerektiğini vurgulayan Alpay, şunları kaydetti:

"Genç yaşta günlük tutma alışkanlığını kazanan bireylerin, sosyal ilişkilerde ve akademik hayatlarında ciddi anlamda başarılı oldukları, birçok edebiyat tarihçisi ve bilim insanı tarafından ortaya konmuştur. Günlük yazmak, insanın kendisiyle hesaplaşabileceği, gününü ne derece dolu geçirdiğine dair bir gün sonu çetelesini ortaya koyabileceği, eleştirel becerilerini geliştirecek sorguları bir bilim insanı tutumuyla sunabileceği ve dahası hayatının en önemli anılarını bir tarihi vesika haline getirebileceği bir fırsattır."

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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