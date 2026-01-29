Elazığ'da Silahlı Saldırıda 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Elazığ'da Silahlı Saldırıda 6 Tutuklama

Elazığ\'da Silahlı Saldırıda 6 Tutuklama
29.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki restoranlara düzenlenen silahlı saldırıda 4 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklama 6.

Elazığ'da iki ayrı restorana düzenlenen silahlı saldırı olayında, 4 şüpheli daha tutuklandı. Olayda toplam tutuklama sayısı 6'ya yükseldi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından, 22.01.2026 tarihinde İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi'nde faaliyet gösteren iki ayrı restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ilk etapta olaya karıştığı tespit edilen 2 çocuk yakalanmış, üzerlerinde olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tabanca ve olayın gerçekleştiği yerde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 çocuk tutuklanmış ayrıca 4 şüpheli şahısla hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Devam eden çalışmalar neticesinde, suça sürüklenen çocukları olayda kullandıkları silahları temin etmek suretiyle suça azmettirdiği tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, nitelikli yağma ve 6136 SKM' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Böylelikle olayın gerçekleştiği tarihten itibaren operasyonun tamamında 6 şüpheli şahıs tutuklanırken 6 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Silahlı Saldırıda 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:35:36. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Saldırıda 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.