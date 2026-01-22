Elazığ\'da Sokakta Kavga

Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir şahıs, diğer şahsa sokak ortasında tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ