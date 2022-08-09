Kaza, Elazığ- Keban karayolu Pelte köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 23 DY 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ağaçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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