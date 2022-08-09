Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

09.08.2022 19:48
Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolu Pelte köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 23 DY 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ağaçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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