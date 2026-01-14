Elazığ'da Taşımalı Eğitime Ara

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.