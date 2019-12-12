Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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