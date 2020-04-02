Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların bahçe ve arılarının bakımını yaptı - Son Dakika

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlıların bahçe ve arılarının bakımını yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların bahçe ve arılarının bakımını yaptı.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlara iller de valilikler koordinesinde Vefa Sosyal Grubu hizmet vermeye devam ediyor. Elazığ'da da içerisinde polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay, Tarım ve diğer kurumlardan olmak üzere bir çok ekip sahada sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların tüm hizmetlerini yerini getirmeye çalışıyor. Son olarak ekiplerden yardım isteyen sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlar, bahçedeki ağaçlarının budanmasını,gübrelenmesini,ilaçlanmasını ve arılarının bakımlarının yapılmasını talep etti. Yardım etmek için Sütlüce Köyüne giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşlılardan Alaattin Kardaş'ın ağaçlarını önce budadı sonra gübreleyip ilaçladı. Hemen ardından arıları için arayan 70 yaşındaki Haşim Asut'un bahçesine geçen ekipler burada da arıların bakımını yaptı.Ekiplere jandarma personeli de yardım etti.

Korona virüsüne dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Bu salgın vesilesi ile Hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız kendi sağlıkları için dışarı çıkamıyorlar. Biz de Elazığ Valiliği uhdesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında Jandarma, polis, UMKE, Kızılay ve AFAD ekiplerimizle görev yapıyoruz.Sosyal Destek Grubu marifetiyle vatandaşlarımıza siz evde kalın bütün işinizi biz yapacağız sloganıyla çalışıyoruz" dedi.

Alattin Kardaş'ın bahçesinde budama, ilaçlama ve ağaçların bahar gübrelemesini yaptıklarını aktaran Karahan, "Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın koordine ettiği destek grubu marifetiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bütün vatandaşlarımıza 'siz evde kalın hiçbir işiniz yerde kalmayacak gözünüz arkada kalmasın bütün iş ve işlemleriniz bizim tarafımızdan gerçekleştirilecektir, yeter ki siz sağlıklı olun'diyoruz" dediklerini ifade etti.