Elazığ\'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara

Elazığ'da dün başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurslar 1 gün daha tatil edildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerde ise kaymakamlar tarafından karar verilecektir" denildi. - ELAZIĞ