Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
2 dakika önce
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:43 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Poyraz köyü mevkisinde meydana geldi. Ağın ilçesine giden yolcuların taşındığı 23 Y 0284 plakalı minibüs sürücüsünün direkisyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
- Elazığ
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?