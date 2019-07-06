Son Dakika Haberleri: Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
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Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

2 dakika önce

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Poyraz köyü mevkisinde meydana geldi. Ağın ilçesine giden yolcuların taşındığı 23 Y 0284 plakalı minibüs sürücüsünün direkisyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

 


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:43 Kaynak: DHA
Güncel
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