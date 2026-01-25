Elazığ'da Yükümlüler Karla Mücadeleye Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Yükümlüler Karla Mücadeleye Katıldı

Elazığ\'da Yükümlüler Karla Mücadeleye Katıldı
25.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da denetimli serbestlikteki yükümlüler, kar ve buzu temizleyerek kamu yararına çalışıyor.

Elazığ'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, kamu kurumları, camiler ve Fırat Üniversitesi yerleşkesinde biriken kar ve buzu temizleyerek karla mücadele çalışmalarına destek oluyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması ve kamu yararına çalışarak cezalarını tamamlamalarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda kamu yararına ücretsiz çalışan 180 yükümlü, gruplar halinde kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle cami çevreleri, kamu kurumlarının yol güzergahları ile Fırat Üniversitesindeki yollarda kar ve buz temizliği yapıyor.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, son günlerde kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlülerle kar temizleme çalışmaları yürüttüklerini belirten Pirinççi, öğrencilerin, çalışanların ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi, buzlanma, kayma ve düşme gibi riskli durumların yaşanmaması amacıyla yaya yolları ve ana geçiş güzergahlarının kardan temizlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Pirinççi, "Biz de karla mücadeleye destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Yükümlülerin yıl boyunca farklı kamu hizmetlerinde de görev aldığını dile getiren Pirinççi, temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda yürütülen çalışmaların kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik, cezanın ortadan kaldırılması değil, ceza infaz kurumunda belli bir süre cezasını infaz ettikten sonra belli bir süre de cezanın toplum içinde, denetim altında ve sorumluluk yüklenerek infaz edilmesidir. Dört duvar arasında kalan hükümlü burada her ne kadar uyumlu olsa da toplumla bir araya geldiğinde ıslah olup olmadığının ceza infaz kurumunda anlaşılması imkansızdır. Hükümlü cezasını çektikten sonra her halükarda ceza infaz kurumundan salıverilecektir. İşte bu süreçte hükümlünün takip edilmesi önemli bir husustur. Denetimli serbestlik sürecinde yükümlülerimiz kurallara uymak, kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek ve kamu yararına ücretsiz hizmet etmek zorundadır. Aksi halde tekrar ceza infaz kurumuna dönecektir, dolayısıyla denetimli serbestlik, bireyin sorumluluk almasını, hatasını fark etmesini ve topluma fayda sağlayarak yeniden kazandırılmasını amaçlayan ciddi ve disiplinli bir uygulamadır."

İrem Pirinççi, zorlu hava şartlarına rağmen kamu yararına çalışan yükümlülere teşekkür etti.

Cami cemaati ve üniversite öğrencileri çalışmalardan memnun

Cami cemaatinden Murat Karakuş, yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Camiye gelmemizde bize çok yardımcı oldular. Ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi öğrencisi Adil Abdullah Anuş, yükümlülerin yerleşke içindeki yolları açmaya çalıştığını belirterek, çalışma sayesinde okula kolay ulaştıklarını söyledi.

Öğrencilerden Beyza Çukur da yoğun kar yağışında yaya yolunda zorlandıklarını anlatarak, "Yükümlü arkadaşlarımız bu konuda bize çok yardımcı oldu. Artık daha rahat yürüyebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Elazığ, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Yükümlüler Karla Mücadeleye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 12:30:14. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yükümlüler Karla Mücadeleye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.