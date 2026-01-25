Elazığ\'daki Yangında 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yurtbaşı beldesi sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa büyüdü ve bina dumanlar arasında kaldı. Yangında, 11 kişi dumandan etkilenirken bina sakinleri korku ve panik halinde kendini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu dumandan etkilenen 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme sürüyor - ELAZIĞ