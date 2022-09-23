Elazığ haberleri: Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ haberleri: Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı

23.09.2022 10:40
Elazığ haberleri: Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı

Elazığ haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Elazığ'da 'Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel görev aldı. Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Elazığ, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberleri: Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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