Elazığ haberleri: Elazığ'da 'Eren Abluka-38 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ'da 485 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Elazığ'da 'Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu' başlatıldı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel görev aldı. Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.