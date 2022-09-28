Bunun üzerine eve giden İ.S, evden aldığı pompalı tüfekle olay yerine dönerek ateş ettiği H.D'yi yaraladı.

Yeni Mahalle'de, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle H.D. ve İ.S arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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