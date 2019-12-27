Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok - Son Dakika

Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor." dedi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye ekiplerinin köylerde hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

"Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Ciddi bir hasar oluşmadı. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor. İlçe merkezinde de ciddi bir sıkıntı yok. Deprem yaşandığı için vatandaşlar panik halinde. Artçı depremler oluyor." diyen Gündoğan, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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