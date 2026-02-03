Elazığlı Sporcular Satranç Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Satranç Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporcular, önemli dereceler elde ederek milli davet aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 24-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 2 bin 884 sporcunun katılım sağladığı dev organizasyonda Elazığlı sporcular elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı. Elazığ'ı temsilen şampiyonaya 29 sporcu katılırken, genç satranççılar ulusal çapta önemli başarılara imza atarak hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden, Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere önemli dereceler elde ederek milli takıma seçilen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyoruz. Elazığ olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini ulusal arenada almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporcularımızın uluslararası platformlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ