Elazığspor, Altınordu\'yu 2-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftası'nda Elazığspor, evinde Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Berat Can Taşkesen, Ersin Erbay, Alp Osman Karaosmanoğlu
Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Enes dk. 66), Ali Altınöz, Maksut Taşkıran (Ömer dk. 46), Mehmet Yılmaz, Çağlayan Menderes (Erkan dk. 46), Halil İbrahim Sönmez (Süleyman dk. 76), Fuat Bavuk (Samed Ali dk. 76)
Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Güven, Berat Kalkan (Eren dk. 46), Ege Arslan (Sercan dk. 58), Yılmaz Özeren, Kerim Avcı (Furkan Emin dk. 81), Sadi Karaduman, Ali Ceylan, Alperen Bekli (Tugay dk. 71), Bilal Demiral, Burak Gültekin (Keni Var dk. 71)
Goller: Halil İbrahim (dk. 46), Enes (dk. 72) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Sakıb, Fuat (Elazığspor), Ali Ceylan, İsmail, Bilal (Altınordu) - ELAZIĞ
