Elazığspor'da Altay Mesaisi
1 saat önce
TY Elazığspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü.
TY Elazığspor
, Altay
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Altay maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Orhan Kaynak
ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldı. İdmana izinli olan Andreas Tatos, Orhan Şam
ve Lamine Diarra
katılmadı.
Gerçekleştirilen antrenman sonrası orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Moussa Bagayoko'nun doğum günü kutlandı.Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Bagayoko'ya ilk dilimini Teknik Direktör Orhan Kaynak ikram etti. Genç
futbolcuya daha sonra arkadaşları yumurta attı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:52 Kaynak: İHA
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