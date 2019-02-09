Elazığspor Fedakar Fanatiğini Kaybetti

Simit satarak Elazığspor
'a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan ve 16 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan
Gündüz'ün, kendisini okula kayıt ettiren babasına bir gün önce ölürsem hatıra kalsın diye fotoğraf verdiği öğrenildi.
Yaşar ve Zehra Gündüz çiftçinin 3 çocuğundan biri olan ve simit satarak ailesine destekte bulunan Muhammed Furkan Gündüz'ü (16), 2016 yılında Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına verdiği destekle herkes tanımıştı. Gündüz, önceki gece Gazi Caddesi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye ambulansla kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz, önceki gün gözyaşları içerisinde tabutuna örtülen Elazığspor'un bayrağı ile son yolculuğuna uğurlandı.
"Ölürsem sende kalsın"
Olgunlar Camiinde taziyeleri kabul eden baba Yaşar Gündüz, oğlunu ölmeden bir gün önce açıktan okula devam etmesi için kaydını yaptırdığını, onunda kendisine "Ölürsen sende hatıra olarak kalsın" dediğini anlattı.
Bir gün önce Halk Eğitim Merkezine gittiklerini anımsatan baba Gündüz, "Okula yazdırdık ki, okula gitsin. Oradan geldik alışveriş yaptık. Bana bir fotoğraf hediye etti. Bana 'Baba bunu hatıra olarak al,ölürsem sende kalsın' dedi. Bir gün sonra akşama kadar gezdi. Sabah
ben işe gittim akşam eve geldim. Akşam 7 de yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla çarşıya gidiyor. Koşarken bir anda yere yıkılıyor. Hastaneye götürüyorlar orada teslim oluyor"ifadelerini kullandı.
"Elazığspor sevdalısıydı"
Oğlunun Elazığspor'u çok sevdiğini aktaran baba Gündüz, "Gecesini gündüzünü Elazığspora verdi. Gece saat 02'ye 03'e kadar yönetimde kim varsa onları telefondan arardı ki Elazığspora sahip çıksınlar. Elazığspor sevdalısıydı. Hayatı Elazığspordu. 5 yaşından beri Elazığsporun arkasından geliyor. Ben 60 kusür yaşındayım. 40 senelik Elazığsporluyum. Elazığspor ve Fenerbahçe
hastası başka hiç kimseyle işi olmaz. Kendi zaten Salıbabaspor da oynuyordu. Salıbabaspor'un kaleciliğini yapıyordu"diye bilgi verdi.
" Harçlığı için simit satardı"
Simit satarak kendi harçlığını çıkarttığını ifade eden Gündüz, "Benim onun parasına ihtiyacım yoktu. Ben devlet dairesinde çalışıyordum. Kalp krizi geçirdim emekli oldum. Bizim ailede kalp hastalığı var. Rahatsızlığımız odur oda Allah'ın verdiği. 16,5 sene yaşadı. Allah aldı elimizden. Ablalarından 16,5 buçuk yaş küçük. En büyük çocuğum 32 yaşında. Allah'tan geldi Allah'a gitti. Gece rüyamda gördüm badem çiçek açmış. Rüyayı gördüm sabah kızıma anlattım. Dedim internetten bak. Baktı dedi baba kötü iyi değil. Oğluma da bu rüyayı söyledim ama hiç umursamadı" diye konuştu. - ELAZIĞ