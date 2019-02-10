Son Dakika Haberleri: Elazığspor, Kalp Krizi Sonucu Ölen Küçük Taraftarını Unutmadı

Elazığspor, Kalp Krizi Sonucu Ölen Küçük Taraftarını Unutmadı

41 dakika önce

Simit satarak Elazığspor'a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan ve 16 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan Gündüz'ü, gönül verdiği takımı unutmadı.

Elazığspor, Kalp Krizi Sonucu Ölen Küçük Taraftarını Unutmadı, System.String[]
Simit satarak Elazığspor'a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan ve 16 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan Gündüz'ü, gönül verdiği takımı unutmadı.

Yaşar ve Zehra Gündüz çiftçinin 3 çocuğundan biri olan ve simit satarak ailesine destekte bulunan Muhammed Furkan Gündüz'ü (16), 2016 yılında Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına verdiği destekle herkes tanımıştı. Gündüz, 4 gün önce Gazi Caddesi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye ambulansla kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz, önceki gün gözyaşları içerisinde tabutuna örtülen Elazığspor'un bayrağı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Futbolcular maç öncesi Furkan'ın fotoğraflı tişörtü ile ısındı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında bugün oynanan Balıkesir Baltok, Elazığspor maçı öncesi Elazığspor kulübü, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Furkan Gündüz'ü unutmadı. Maç öncesi ısınmaya çıkan bordo-beyazlılar, ısınmaya Muhammet Furkan'ın fotoğrafı olan tişörtlerle sahaya çıktı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Spor
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