Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu

Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu
04.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlık maçında Kırklarelispor ile karşılaştı ve maçı 3-2 kaybetti.

Nesine 2. Lig'de ikinci sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Elazığspor, kamp programı kapsamında Kırklarelispor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Arcadia Football Center'da oynanan mücadelede maçın büyük bölümü Elazığspor adına 3-0 önde geçerken, ikinci yarının son bölümlerinde rakibin bulduğu gollerle karşılaşma 3-2 tamamlandı. Elazığspor'un golleri Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran'dan geldi.

Seza Çimento Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kırklarelispor, Yerel Haberler, Elazığspor, Taşkıran, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika

’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar ''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
Görüntüler infial yaratmıştı İşte işkenceci abiye verilen ceza Görüntüler infial yaratmıştı! İşte işkenceci abiye verilen ceza
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
4 kardeşten 2’sinin babası başkası çıktı Bütün köy tek bir ismi işaret etti 4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
20:02
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 22:13:12. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.