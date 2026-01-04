Elazığspor, Kırklarelispor ile 3-2 Mağlup Oldu

Nesine 2. Lig'de ikinci sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Elazığspor, kamp programı kapsamında Kırklarelispor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
Arcadia Football Center'da oynanan mücadelede maçın büyük bölümü Elazığspor adına 3-0 önde geçerken, ikinci yarının son bölümlerinde rakibin bulduğu gollerle karşılaşma 3-2 tamamlandı. Elazığspor'un golleri Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran'dan geldi.
Seza Çimento Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek. - ELAZIĞ
