Son Dakika Haberleri: Elbeyli'de Kariyer Günleri Etkinliği

Elbeyli'de Kariyer Günleri Etkinliği

33 dakika önce

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Elbeyli'de Kariyer Günleri Etkinliği, System.String[]
Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Kaymakam Kadir Duman'ın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki okullarda kariyer günleri düzenlenecek. Kariyer Günler Etkinliğinin ilk konuğu Kaymakam Kadir Duman oldu. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilerle buluşan Kaymakam Duman, hem Kaymakamlık mesleğini anlattı, hem de büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak bu mirası tekrar özlenen seviyeye taşımak için çok okumanın çok çalışmanın ve üreten bir toplum olmamız noktasında anekdotlar paylaştı. Kaymakam Duman, Yarının geleceği gençlerin, ahlaklı, erdemli, dürüst, iyi bir insan olmalarının da en az kariyer kadar önemli olduğu üzerinde durdu. Akabinde soru cevap aşamasında öğrencilerin sorularını cevapladı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kilis, Elbeyli, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı

Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbeyli'de Kariyer Günleri Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]