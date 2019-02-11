Son Dakika Haberleri: Elbise Dolabında Kemerle İntihar Etti

Elbise Dolabında Kemerle İntihar Etti

1 saat önce

Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak intihar etti.

Elbise Dolabında Kemerle İntihar Etti, System.String[]
Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borcundan dolayı bunalıma giren M.Ş (41) evlerinde elbise dolabına kemerle kendini astı. Komşular tarafından kemer kesilerek asılı olduğu yerden indirilen M.Ş'ye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ancak öldüğü tespit etti. M.Ş'nin geride bıraktığı intihar mektubunda borcundan dolayı uykularının kaçtığını belirterek, ailesine hitaben "sizleri seviyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Atakum, Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Iraklı Çocuğun Evinden Gelen Koku Merak Ediliyordu, Cesedi Çıktı! KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi

Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbise Dolabında Kemerle İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]