Elbise Dolabında Kemerle İntihar Etti
1 saat önce
Samsun'da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak intihar etti.
Samsun
'da bunalıma giren bir kişi kendini evlerinde elbise dolabına asarak intihar etti.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'de saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borcundan dolayı bunalıma giren M.Ş (41) evlerinde elbise dolabına kemerle kendini astı. Komşular tarafından kemer kesilerek asılı olduğu yerden indirilen M.Ş'ye 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti ancak öldüğü tespit etti. M.Ş'nin geride bıraktığı intihar mektubunda borcundan dolayı uykularının kaçtığını belirterek, ailesine hitaben "sizleri seviyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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