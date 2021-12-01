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Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı - Son Dakika

Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı

01.12.2021 09:53

Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı Adana'da bir eve yapılan operasyonda elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede 3 bin 655 litre sahte içki ele geçirildi.

Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede 3 bin 655 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir evde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesindeki eve baskın yapan polis, her tarafın içki koktuğunu fark edip arama başlattı. Ancak ev sahibi kendisinin içki içtiğini söyledi. Polis içki kokusunun çok yoğun geldiğini bir kadeh içmekle bu kadar yoğun koku olmayacağını söyleyince ev sahibi bu kez içki döküldüğünü söyledi. Ancak polis bütün bunlara inanmayarak evde arama çalışmalarını sürdürdü. Polisler evde keskin bir şekilde içki kokusunun geldiği noktayı koklayarak tespit etti.

Polis yatak odasındaki elbise dolabının olduğu yere yoğunlaştı. Ayrıca polis evin 2+1 olduğunu ancak dışarıdan bakıldığında 3+1 büyüklüğünde olmasında da şüphelenerek gizli bölme olabileceğini düşündü. Polis bu şüpheler üzerine elbise dolabına yoğunlaşıp çalışma yapınca dolabın içinden girilen ve arkasında gizli bir bölme olduğunu belirledi. Elbise dolabı içinden gizli bölmeye giren polis 3 bin 655 litre sahte içki, 2 bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılmaya hazır etil alkol, 1011 şişe kaçak içki, 50 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma, bir alkometre, 5 bin sahte alkol etiketi, 150 alkol kiti ele geçirdi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı
Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Alkol, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeden sahte içki çıktı - Son Dakika


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