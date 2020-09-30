Elbistan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bisikletteki kişi yaralandı.
Mehmet T. idaresindeki 46 ET 102 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde Nefise G. idaresindeki 46 EJ 604 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, bölgeden geçen Gülseren Özdemir'in kullandığı bisiklete çarptı.
Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:47 - Kaynak: AA
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