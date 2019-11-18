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Elbistan'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tebernuş Toprak idaresindeki 07 AGG 873 plakalı otomobil ile Hasan Gül'ün (72) kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.
Motosikletin yola savrulduğu kazada sürücü Hasan Gül yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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