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Son Dakika Güncel Elbistan'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elbistan'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elbistan'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Tebernuş Toprak idaresindeki 07 AGG 873 plakalı otomobil ile Hasan Gül'ün (72) kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.

Motosikletin yola savrulduğu kazada sürücü Hasan Gül yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Motosiklet, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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