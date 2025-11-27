Elbistan\'da Trafik Kazası: Genç Çift Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAMİLEYMİŞ

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi. Dalyak çiftinin cenazeleri, yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.