Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

20.09.2022 15:53
Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 2 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 senet, 8 araç satış sözleşmesi, 4 alacak verecek defteri ile 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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