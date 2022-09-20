Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen 2 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 senet, 8 araç satış sözleşmesi, 4 alacak verecek defteri ile 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika