Elden ele dolaşan yazışma! Genç kızın, eski sevgilisine gönderdiği mesaja bakın

Bir kadın, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisine gönderdiği beddua içerikli mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.

"KUCAĞIN ÇOCUK GÖRMESİN"

Paylaşılan mesajlarda, "Sana hakkım helal ama sevgim haram olsun. Evin olsun, yuvan olmasın. Beşiğin olsun ama kucağın çocuk görmesin. Bana ne yaşattıysan yaşamadan ölme, dilin şehadet getirmeye nasip bile olmasın. Ahımı kan kusa kusa öde, bedelini bu dünyada. İki yakan bir araya gelmesin. Şimdi yolun açtığın yara kadar olsun." ifadeleri yer aldı.

OKUYANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede yayılan paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini "ağır" bulurken, bazıları ise yaşadığı hayal kırıklığının yansıması olarak değerlendirdi.

İşte ikilinin o yazışması;