Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütü davasında ara kararla 1 sanık tahliye edildi - Son Dakika

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik haklarında dava açılan 4'ü firari, 17'si tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

TÜM TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMASI TAMAMLANDI

Tutuklu sanık Yusuf Yağma, Çekmeköy'deki bir 'ağabeyi' aracılığıyla tanıştığını belirttiği maktul Cahit Çetin'le o akşam kurban almaya gittiklerini, Çetin'in kendisine küfür ettiğini, su almak için girdiği marketten çıktığı sırada bir arabanın yanlarına yanaştığını belirterek "Dedim 'Bunlar bizi vuracak galiba' Sonra bununla bir daha göz göze geldim. Arabaya atladım, silahı aldım. Ayaklarına sıktım. Gece öldü diye duydum" şeklinde konuştu. Sanık Yağma, olayda kendisinden başka kimsenin hatasının olmadığını, olayın tasarlayarak gerçekleşmediğini öne sürdü. Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkemenin dördüncü gününde tüm tutuklu sanıkların savunmasının alınması tamamlandı.

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Söz verilen savcı, suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanıkların kaçma ihtimalini dikkate alarak tutuklu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

PEKER HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARININ DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, firari sanıklar Sedat Peker, Ufuk Yapıcı, Yahya Kemal Osmanoğlu ve Boban Tomovski hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.