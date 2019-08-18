Elektrik akımına kapılan Caner, 13 gün sonra öldü
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta çalışan akrabalarına su götüren Caner Deli (15), elektrik akımına kapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:44 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, inşaatta çalışan akrabalarına su götüren Caner Deli (15), elektrik akımına kapıldı. Hastanede tedaviye alınan Deli, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.
Yukarı Hereke
Mahallesi'ndeki ev inşaatında çalışan yakınlarına su götüren Caner Deli, demir profilini tutunca elektrik akımına kapıldı. Deli, işçilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deli, sağlık durumu kritik olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Caner Deli, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Caner Deli'nin cenazesi, Yukarı Hereke Emin Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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