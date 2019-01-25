Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karaman'ın Başyayla ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Şirindere Mahallesi'nde ikamet eden Güler Duman (59), komşusu Müşerref Yeşil ile kar küremek için evinin damına çıktı.

Duman'ın elindeki kürek, damın üzerinden geçen elektrik tellerine değdi. Akıma kapılan kadın, hayatını kaybetti. Komşusunun akıma kapıldığını gören Yeşil ise bayıldı.

Güler Duman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Güler Duman, Başyayla, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündeme Geldi Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:25:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]