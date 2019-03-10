Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Kız Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Kız Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Kız Hayatını Kaybetti, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ünaldı kırsal mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki A.T. evlerinin ahırında bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldıran talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa
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