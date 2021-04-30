Elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki aynı elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 1'i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.

Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından Keşan'da, ilkbaharla birlikte leyleklere ev sahipliği yapılıyor. Leylekler, ağaçlara ve elektrik direklerine yuva yapıyor. Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak'taki elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler ise ilgi odağı oldu. Bu yıl elektrik direğinde bulunan yuvada 1'i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.