Karamanlı Mahallesi’nde Trafo Patladı: Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Karamanlı Mahallesi’nde Trafo Patladı: Elektrik Kesintisi

Karamanlı Mahallesi’nde Trafo Patladı: Elektrik Kesintisi
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Karamanlı Mahallesi'nde bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahallede elektrik kesintisi oldu ve ekipler arıza için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bölge bir süre karanlığa büründü.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama nedeniyle mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik dağıtım ekipleri, arızanın giderilerek bölgeye yeniden enerji verilmesi için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haber Platformu

İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Karamanlı Mahallesi’nde Trafo Patladı: Elektrik Kesintisi - Son Dakika

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