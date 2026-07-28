Karamanlı Mahallesi’nde Trafo Patladı: Elektrik Kesintisi

Olay nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bölge bir süre karanlığa büründü.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama nedeniyle mahallede elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik dağıtım ekipleri, arızanın giderilerek bölgeye yeniden enerji verilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.