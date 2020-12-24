'Elektrikli battaniye doğru kullanılmazsa ölümcül olabilir' - Son Dakika

KIŞ aylarının gelmesiyle elektrikli battaniye kullanımı da arttı. Doğru kullanılmaması durumunda elektrikli battaniyenin ölümcül risk taşıdığını ifade eden uzmanlar, alım ve kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, tüm elektrikli aletlerde olduğu gibi yaygın olarak kullanılan elektrikli battaniyelerin de ciddi kazalara yol açabileceğini söyledi. Elektrikli battaniyelerin uygun kullanılmadığında ölümle sonuçlanan kazalara yol açtığına dikkat çeken Uğurlu, "Battaniyelerin kullanma kılavuzunda kesinlikle uyurken kullanmayın yazar. Battaniye çalışırken uyuyakalmamalısınız. Yatağı ısıttıktan sonra elektrikli battaniye mutlaka fişten çekilmeli. Gece boyunca kullanıma uygun değildir. Sadece yangın riskinden değil kablolardan geçen elektrik akımı elektromanyetik alanda yaratabilir ve uzun süreli kullanımda sağlığa etkileri olabilir. Bu battaniyelerle kesinlikle uyumamalı. İsimsiz markasız, garantisi olmayan, bakanlık onayı alınmamış ürünlerin kullanılmaması lazım. Elektrikli battaniyenin doğru kullanılmaması sonucunda hem ülkemizde hem de dünyada çok sayıda ölümler yaşandı" dedi.

'KÖTÜ MALZEMELİ ELEKTRİKLİ BATTANİYELERE DİKKAT'Havalar soğudukça elektrikli battaniye kullanımının arttığına dikkati çeken Uğurlu, "Elektrikli battaniyenin içinde ısınan iletken kablolar var ve içinden elektrik akımı geçiyor. Bu akımın yarattığı ısınma sayesinde battaniye bizleri ısıtıyor. Kış aylarının zorlu zamanlarında kullanılabiliyor. İçinden elektrik akımı geçtiği sırada içindeki tellerde veya elektriği taşıyan kablolarında bir kopma, bir yıpranma söz konusu ise burada elektrik arkı dediğimiz bir kıvılcım oluşarak yangın çıkabilir. Kötü malzemeli ve standartlara uymayan bir battaniye ise ısıdan kaynaklı kumaşının yanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Battaniyeyi uzatma kablosu ile kullananlar da oluyor. Çekilen akım, kullanılan uzatma kablosu için fazla ise ve uzatma kablosu kaliteli bir malzemeden üretilmediyse onun neden olduğu yangınlar da çıkabilir. Çocuklar açısından da çok riskli. Çocukların vücutları yetişkinlere göre daha hassas olduğu için onlarda da ciddi yanık tehlikesi söz konusu olabilir" dedi.'MERDİVEN ALTI ÜRETİM OLUP OLMADIĞI MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ'TSE garantisi olmayan elektrikli battaniyelerin kablolarının iyi izole edilmediği için elektrik çarpması, yangın gibi kazalara yol açtığına dikkat çeken Elektrik Teknisyeni Oğuzhan Alyılmaz ise şunları söyledi: "Genellikle bu yangınlar battaniyelerin kalitesiz olmasından kaynaklanır. Kullanıcılar, TSE belgesi olup olmadığını kontrol etmeli ve kullanım kılavuzuna bakması lazım. Battaniyede kullanılan kabloların yapısı da çok önemli. Bir lamba çalıştırabilecek kapasitesi olan kablodan battaniye çalışmaz, daha kalın kablolar kullanılmalı. İçindeki tel yapısının kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı ve markasız ürünlerden uzak durulmalı. Ayrıca uzatma kabloları çok fazla yük çeken cihazlara kullanmamak gerekir. Battaniye kullanırken uzatma kullanılırsa ısınmaya yol açar. Kablolarda ısınma olup olmadığı kontrol edilmeli. Direkt prize takılması daha sağlıklı."'SADECE BİR BÖLÜMÜ ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ BATTANİYE KULLANILMAMALI'

Kış aylarında sıkça kullanılan elektrikli battaniyelerin yaza girerken katlanarak kaldırıldığını söyleyen Alyılmaz, bu sebeple içindeki tellerin kırılabileceğini hatırlatarak, bir bölümü çalışmayan elektrikli battaniyelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Geceden sabaha kadar fişte takılı kalan bir battaniyenin büyük tehlike yarattığını da belirten Alyılmaz, "En tehlikelisi ise gece sabaha kadar ya da uzun süreli çalışması. Yatmadan 15 dakika önce fişe takıp yatak ısındıktan sonra yatağa girmeden önce fişi mutlaka çekilmeli. Sabaha kadar çalışırsa terlemeye neden olabilir bu da sıvı temasına yol açar. Yatağın kumaş olması, battaniyenin içindeki tellerin zayıf olması tutuşmasına yol açabilir. Yazın kullanılan bu battaniyeler katlanarak hurçlara kaldırılıyor. Katlandıkça içindeki teller kırılıyor. Özellikle kullanılmaması gereken battaniyeler bir bölümünü ısıtmayanlar. Bu battaniyeler yangına yol açabilir" diye konuştu.