Elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir cam atölyesinde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.
Kümbet Hatun Mahallesi'nde Fatih Bayraktar'a ait cam atölyesinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atölyedeki malzemelerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Atölyede hasara neden olan yangının ısınma amacıyla kullanılan elektrikli ısıtıcının alev almasından kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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