Elektrikli Zırhlı Araç E-ZPT Üretildi
Elektrikli Zırhlı Araç E-ZPT Üretildi

17.01.2026 14:29
MKE tarafından geliştirilen E-ZPT, seri üretime geçerek Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen elektrikli zırhlı personel taşıyıcının (E-ZPT) kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanarak seri üretim ilk araç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Mehmetçiğin sahadaki ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak modernize edilen M113 serisi zırhlı personel taşıyıcı yüzde 100 elektrikli hale getirildi. Proje kapsamında Mehmetçiğe 50 adet E-ZPT teslimatı gerçekleştirilecek. E-ZPT'nin 14 Ekim 2024'te başlayan kalifikasyon testleri tam 376 gün sürdü. Araç muharebe sahasında karşılaşılacak gerçek senaryolar simüle edilerek, birçok zorlu teste tabi tutuldu. E-ZPT, 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize testlerini başarıyla geçti. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra aşırı sıcak ve soğuk havalarda kusursuz performans gösteren E-ZPT; şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebatla birlikte 7 personel taşıyabiliyor.

YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKIYOR

E-ZPT çevreye duyarlı teknolojiyi ve üstün güvenlik anlayışını bir araya getiriyor. Dahili pil paketiyle 150, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile çıkan E-ZPT, 0'dan 50 kilometre/saat hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saatte şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlikli batarya yapısı ile modern savunma ihtiyaçlarına etkin çözüm sunan E-ZPT, düşük bakım ve onarım maliyetinin yanı sıra farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi ile daha düşük akustik ve termal iz bırakan zırhlı araç, tam dolu kapasiteyle yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşırken; 2,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Son teknoloji ile donatılan araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de yer alıyor. MKE mühendislerinin geliştirdiği E-ZPT yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor.

Kaynak: DHA

