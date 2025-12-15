Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Türkiye\'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor
15.12.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi ve inme riskini artırabileceğini belirledi. Elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığı, kullanmayanlara göre yüzde 53 daha yüksek bulunurken, inme riski de yüzde 73 artış gösterdi.

Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini tespit etti. Yapılan araştırmalara göre, inme riski de elektronik sigara kullanmayan insanlara göre daha yüksek.

Elektronik sigara kullanımına ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre araştırmacılar, elektronik sigara kullanımı ile kalp krizi ve inme riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 53 DAHA FAZLA

Çalışma kapsamında, kalp krizi için 430 bin 875, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan önceki yıllarda yapılmış 12 araştırma değerlendirmeye alındı.

Araştırmada, elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

İNME RİSKİNİ DE ARTTIRIYOR

Öte yandan, araştırmada, özellikle daha önce sigara içmiş ve elektronik sigara kullanan kişilerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca, araştırmada, daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda ise inme riskinin sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu görüldü.

"ZARARSIZ BİR ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın "zararsız" bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Sigara kullanımı, uzun yıllardır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının başlıca risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

ÜNLÜ PROGRAMCI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Amerikan reality programı Below Deck'in yıldızı Fraser Olender, elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenme nedeniyle kalp krizi geçirmişti.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Türkiye, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    kalp krizi neki 1 dakika sonra öleceğini bilse bu millet sigaradan vazgeçmez 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı Suudi Arabistan’a bile ihraç ediyor Muhtar fabrika kurup tüm mahalleyi işe aldı! Suudi Arabistan'a bile ihraç ediyor
Bin 800 rakımlı yayladan toplayıp getiriyor, gören almadan geçmiyor Bin 800 rakımlı yayladan toplayıp getiriyor, gören almadan geçmiyor
Böylesi görülmedi Şakalaşırken az daha canından oluyordu Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter Gerekeni yapacağız Beşiktaş yönetimi kazan kaldırdı: Artık yeter! Gerekeni yapacağız
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

20:15
ABD’de başladı, tüm dünyaya yayılacak Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
19:33
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
18:42
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucu testleri pozitif
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif
17:38
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 20:21:25. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.