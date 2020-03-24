Eleşkirt'te cadde ve sokaklarda temizlik çalışması - Son Dakika

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Eleşkirt'te cadde ve sokaklarda temizlik çalışması
6 saat önce
Eleşkirt ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Eleşkirt ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanıyor.
Eleşkirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.
Belediye Başkanı Ramazan Yakut da çalışmaları yakından takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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