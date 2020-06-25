Eleşkirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar temizlendi - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları temizlendi.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklar görevlilerce yıkanıyor.
Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da halen süren çalışmaları inceledi.
Yakut gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini söyledi.