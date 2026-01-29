Elif\'in Lösemi Zaferi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Elif Dülger, 8,5 yaşında yakalandığı lösemiyi uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek, hem kendi hayallerine yeniden kavuştu hem de aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oldu.

2022 yılında henüz 8 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Elif Dülger, yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Tedavi süresince eğitiminden kopmayan Elif, bugün sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Zorlu süreç boyunca aldığı maddi ve manevi desteklerin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Elif Dülger, "Hastalığın üstesinden ailemle birlikte geldim. Okula gidemediğim dönemlerde ders etütlerine katıldım. Gönüllü öğretmenler sayesinde derslerimden geri kalmadım. Her zaman yanımda olan insanlar bana güç verdi" dedi.

Tedavi sürecinde yürümekte zorlandığını, kemoterapi dönemlerinde enerjisinin çok düştüğünü ifade eden Elif, "Saçlarım dökülmüştü, çok zor zamanlar yaşadım. Ama hastanelerde düzenlenen etkinlikler sayesinde moral bulduk. Geleceği düşünün, geçmişe takılmayın" diye konuştu.

Hayali hematoloji doktoru olmak

Kendi yaşadıklarından yola çıkarak başka çocuklara da umut olmak istediğini belirten Elif Dülger, "İleride hematoloji doktoru olmak istiyorum. Aynı benim gibi hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım etmek istiyorum. Herkese umut olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lösemiyi yenerek hayata yeniden umutla bakan Elif Dülger'in mücadelesi, hem lösemiyle savaşan çocuklara hem de ailelerine 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi.